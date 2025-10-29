Фастовский — об обмене Савикова в СКА: «Это приобретение — работа на будущее»

Бывший генменеджер ЦСКА и «Сибири» Кирилл Фастовский в прямом эфире «СЭ» высказался об обмене защитника Егора Савикова из «Спартака» в СКА.

— Приобретение Савикова — работа на будущее. Он не игрок сегодняшнего дня. Трехлетний контракт показывает, как СКА работает на перспективу, потому что неизвестно, что будет через год с Мерфи и Менеллом. Савиков является хорошим материалом для постройки будущего. У него есть год, чтобы доказать, что он способен заменить этих ребят, — сказал Фастовский.