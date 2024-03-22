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22 марта, 11:09

Фастовский покинет пост гендиректора «Сибири». Его место займет Крутохвостов

Сергей Разин
корреспондент
Кирилл Фастовский
Кирилл Фастовский.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
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Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский покинет свой пост, говорится на официальном сайте клуба.

Фастовский покинет клуб 30 апреля 2024 года, когда закончится его контракт. Его пост займет, как сообщал «СЭ», Лев Крутохвостов, ранее работавший в спортивной школе клуба.

Фастовский занимал пост гендиректора «Сибири» с 2010 года.

«Сибирь» по итогам регулярного чемпионата заняла десятое место в Восточной конференции, набрав 67 очков. По ходу сезона с команды сняли четыре очка из-за нарушения количества легионеров. В качестве четвертого иностранца на лед выходил Федор Гордеев, имеющий спортивное гражданство США.

Источник: https://hcsibir.ru/media/news/gubernator-andrey-travnikov-predstavil-novoe-rukovodstvo-khk-sibir-/
КХЛ
ХК Сибирь
Кирилл Фастовский
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