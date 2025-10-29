29 октября, 10:08
Бывший генменеджер ЦСКА и «Сибири» Кирилл Фастовский в прямом эфире «СЭ» высказался о кризисе «Авангарда».
— У «Авангарда» сейчас спад, но мы соберемся через некоторое время и снова все наладится. Хоккей, который показывает Буше, является очень энергозатратным, Ги не приемлет никаких новых имен. Если у него травмирован игрок, то он будет использовать 11 нападающих. В следующий раз их будет еще меньше, потому что от усталости пойдут травмы. У Буше есть дырка в составе. Почему бы ее не закрыть молодыми игроками? — сказал Фастовский.
URMA
От какого лица говорит этот Фастовский про Авангард?. МЫ или не мы?. Или Фастовский уже в структуре Авангарда?.Что то СЭ в последнее время вообще не контролирует свои страницы. Гл. редактор в отпуске?. Такое впечатление,что статьи пишутся под алкогольным градусом.
