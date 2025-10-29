Фастовский — о кризисе «Авангарда»: «Если у Буше травмирован игрок, то он будет использовать 11 нападающих»

Бывший генменеджер ЦСКА и «Сибири» Кирилл Фастовский в прямом эфире «СЭ» высказался о кризисе «Авангарда».

— У «Авангарда» сейчас спад, но мы соберемся через некоторое время и снова все наладится. Хоккей, который показывает Буше, является очень энергозатратным, Ги не приемлет никаких новых имен. Если у него травмирован игрок, то он будет использовать 11 нападающих. В следующий раз их будет еще меньше, потому что от усталости пойдут травмы. У Буше есть дырка в составе. Почему бы ее не закрыть молодыми игроками? — сказал Фастовский.