Фастовский: «Сибирь» ищет и четвертого, и пятого легионера с самого начала сезона"

Сегодня, 15:15
Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал о том, ведет ли новосибирский клуб поиск новых легионеров.
— Мы ищем и четвертого, и пятого легионеров с самого начала сезона. Но сейчас никаких кандидатур нет.
— Есть ли понимание, когда и на какой срок из-за пополнения в семье уедет на родину Тревор Мерфи?
— Он уедет в Канаду примерно на 10 дней в конце декабря.
— Есть ли сейчас возможность усилиться на российском рынке?
— Мы работаем над этим. Но, как и в случае с легионерами, пока каких-то вариантов не видно.
В нынешнем сезоне в составе «Сибири» играет три легионера: защитники Михал Чайковски и Тревор Мерфи, а также форвард Тейлор Бек.