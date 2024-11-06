Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 18:46

Фастовский сообщил, что его пригласили в рабочую группу по возвращению ярмарки юниоров в КХЛ

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

Бывший генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский сообщил, что его пригласили в состав рабочей группы по вопросу возрождения драфта в КХЛ.

«Пока идет процесс формирования рабочей группы, меня пригласили туда в качестве члена группы», — приводит ТАСС слова Фастовского.

Процедура драфта юниоров КХЛ, позднее переименованная в «ярмарку юниоров», была введена в 2009 году и просуществовала до 2017-го. На ежегодном мероприятии права на молодых хоккеистов, удовлетворяющих определенным критериям отбора, передавались профессиональным клубам лиги.

Источник: ТАСС

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Макрон рассказал о целях Франции и Германии после победы Трампа
Лечебное пособие: максимальный размер больничного вырастет до 6,8 тыс. в день
Красно-белый опрос «СЭ». Легенды «Спартака» выбрали лучших из лучших
СМИ узнали о «списке мести» Трампа на случай победы на выборах президента
Теннисисты Анастасия Потапова и Александр Шевченко разводятся
Карпин опять заговорил об отставке, Станкович доволен после поражения. Что произошло после матча «Спартак» – «Ростов»
Сегодня
Вчера
Неделя