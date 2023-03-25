Файзуллин о победе над «Ак Барсом»: «На нас ничего не давило, сыграли в свой хоккей»

Форвард «Адмирала» Данил Файзуллин подвел итоги пятого матча второго раунда плей-офф КХЛ против «Ак Барса» (2:1).

— На нас сегодня ничего не давило, поэтому играли в свой хоккей, — приводит слова Файзуллина Metaratings.ru. — Честно, достаточно неплохо играли. И первый, и второй период. В третьем периоде болельщики поддерживали. Ребята красавцы, выстояли меньшинство.

— Гутик из 4-го звена ранее не проходил в состав, но сегодня забил первую шайбу в плей-офф. Удивлены?

— Неважно, какое звено. Такие игры кость в кость. Нет звеньев, нет фамилий — есть команда. Не важно, кто и что делал.

— В третьем периоде 16-0 по броскам. Был ли план играть на удержание?

— Нет, не было. Как договаривались, так и играли. Ну, удалились. Там хочешь не хочешь, они прилетали. Важно было строго сыграть в моменте.

— Что было в матче переломного, кроме этих голов?

— Ничего, мы на одну больше забили. Значит следующую игру надо также сыграть. Играть на победу в свою игру.

Счет в серии 3-2 в пользу «Ак Барса». Шестой матч пройдет во Владивостоке 26 марта и начнется в 10:00 мск.