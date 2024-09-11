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Сегодня, 17:10

Фазель переизбран главой судейско-экспертного комитета КХЛ

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Президент КХЛ Алексей Морозов сообщил, что почетный глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель останется руководителем судейско-экспертного комитета КХЛ.

Комитет был создан в сентябре прошлого года. Ранее швейцарец возглавлял ИИХФ с 1994 по 2021 год.

«Произошли изменения в судейско-экспертном комитете, сократилось количество экспертов. Председателем и руководителем комитета выбран Рене Фазель», — передает слова Морозова РИА Новости Спорт.

Новый сезон КХЛ стартовал 3 сентября. В минувшем сезоне победителем Кубка Гагарина стал магнитогорский «Металлург».

Источник: РИА Новости Спорт
Хоккей
КХЛ
Рене Фазель

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