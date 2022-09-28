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28 сентября, 10:40

Фазель считает, что Ротенберг станет лучшим тренером сентября в КХЛ

Микеле Антонов

Бывший президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель в интервью «СЭ» оценил работу главного тренера СКА Романа Ротенберга.

— Вы сказали, что смотрите многие европейские хоккейные первенства. Как насчет КХЛ?

— Да, тоже смотрю! Думаю, в этом месяце Роман Ротенберг станет лучшим тренером! Но в прошлую субботу СКА проиграл московскому «Динамо» в серии буллитов. Серия команды из Петербурга была очень классной! Мои поздравления Роману Борисовичу! Он отличный тренер. Мне нравится, как он работает. Кроме того, слежу и за успехами Игоря Ларионова в «Торпедо»! В этом году КХЛ — очень интересный чемпионат для меня.

СКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции КХЛ с 21 очком в 11 матчах. На старте сезона команда выиграла 9 матчей подряд, а затем уступила московскому «Динамо» (1:2 Б). Всего у клуба из Санкт-Петербурга 10 побед и 1 поражение.

Роман Ротенберг возглавляет СКА с января 2022 года.

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Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Рене Фазель
Роман Ротенберг
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