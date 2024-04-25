Фазель заявил, что работа судей в плей-офф КХЛ не вызывала никаких вопросов

Бывший президент Международной федерации хоккея, глава судейского экспертного комитета КХЛ Рене Фазель оценил работу судей по ходу розыгрыша Кубка Гагарина.

«Судейство было отличным — и в плей-офф, и в финальной серии. Никаких вопросов к работе судей быть не может. Вообще, считаю, что это хороший промоушн КХЛ», — приводит ТАСС слова Фазеля.

Обладателем Кубка Гагарина-2024 стал «Металлург», который в финальной серии в четырех матчах победил «Локомотив».

Магнитогорцы завоевали трофей в третий раз в истории, ранее «Металлург» побеждал в 2014 и 2016 годах.