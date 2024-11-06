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Федерация хоккея России выступила против возрождения драфта в КХЛ

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Федерация хоккея России
Фото Global Look Press
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Федерация хоккея России (ФХР) выступила с заявлением против возрождения процедуры драфта в КХЛ.

В среду, 6 ноября КХЛ объявила о создании рабочей группы по вопросам возрождения драфта молодых хоккеистов.

«Предыдущий опыт проведения Драфта/Ярмарки юниоров КХЛ показывает, что это процедура копирует североамериканский драфт, существующий более 60 лет в системе спорта США и Канады. Хоккейные школы этих стран — частные предприятия, доход которых основывается на оплате родителей за обучение своих детей. Подавляющее большинство российских школ функционирует благодаря региональным, муниципальным бюджетам, средствам спонсоров. Российская экономика подготовки профессионального хоккеиста в корне отличается от североамериканской, и потому драфтовая система распределения молодых игроков не работает в условиях отечественного хоккея, так как доведение юного спортсмена до профессионального контракта осуществляется на средства школы или хоккейного клуба.
Выбор талантливого игрока хоккейным клубом против его воли может способствовать его отъезду в иностранные лиги, что идет вразрез с позицией Президента РФ В. В. Путина по противодействию оттока молодых игроков.
Таким образом, Федерация хоккея России считает, что предлагаемая КХЛ процедура Ярмарки — системы распределения прав на талантливых юниоров между клубами лиги — разрушает созданную систему отечественного хоккея», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ФХР.

Процедура драфта юниоров КХЛ, позднее переименованная в «ярмарку юниоров», была введена в 2009 году и просуществовала до 2017-го. На ежегодном мероприятии права на молодых хоккеистов, удовлетворяющих определенным критериям отбора, передавались профессиональным клубам лиги.

Источник: ФХР

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