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Сегодня, 10:41

Федерация хоккея Украины хочет лишить Завальнюка наград из-за работы в России

Сергей Разин
корреспондент
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Федерация хоккея Украины (ФХУ) заявила о процедуре начала лишения званий и наград украинского тренера Вячеслава Завальнюка, который вошел в штаб нижегородской «Чайки».

«Поступила информация о том, что к тренерскому штабу клуба «Чайка» присоединился бывший хоккеист сборной Украины и экс-сотрудник Федерации хоккея Украины Вячеслав Завальнюк. Учитывая позорный поступок Завальнюка, Федерация хоккея Украины инициирует процедуру начала лишения этого человека всех спортивных и государственных званий, в том числе присвоенного в 2008 году ордена «За заслуги» III степени», — говорится в заявлении ФХУ.

49-летний Завальнюк вошел в тренерский штаб молодежной команды «Торпедо» 10 июля. В качестве игрока украинец выступал за магнитогорский «Металлург», «Нефтехимик», СКА, «Крылья Советов», «Северсталь» и «Сибирь». Вместе с магнитогорской командой Завальнюк становился чемпионом России.

КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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