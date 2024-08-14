Федор Гордеев: «Не знал о своем американском гражданстве»

Защитник «Сибири» Федор Гордеев в интервью «СЭ» прокомментировал ситуацию в прошлом сезоне, когда у команды были сняты очки за нарушение лимита на легионеров. Руководители клуба не обратили внимания на то, что у Гордеева американское спортивное гражданство.

— Нельзя обойти стороной историю с прошлогодними техническими поражениями. Вы понимаете, как в профессиональной организации могли не уследить за спортивным гражданством?

— Я сам не знаю, что случилось. У меня много знаний о ситуации нет. Конечно, неудачно было, но я многого сказать не могу.

— Вы не знали, что у вас другое спортивное гражданство?

— Я даже не знал, что есть такая вещь, если честно.

— Кажется, вы сыграли любительский матч...

— Это была сборная Канады. Я не играл никаких матчей, ничего. Просто был в лагере и все.

— Как чувствовали себя в тот момент, когда у «Сибири» сняли очки?

— Плохо чувствовал себя, но я знал, что я был тут ни при чем.

— Насколько важно было вернуться в Новосибирск?

— Очень важно. Мне очень понравился здесь первый год: атмосфера, болельщики, город, родина. Очень важно было вернуться.

— Простой в несколько месяцев сказался, когда начали играть в ECHL?

— Я получил то, что хотел: просто сыграть матчи. Я с начала декабря был без игр. И заходил бы в этот год чуть-чуть неподготовленным.

— В новом тренерском штабе «Сибири» сложно с английским. Сможете ли стать связующим между легионерами и тренерами?

— Когда надо — да, я и Паша Гоголев, допустим. Но Бек прилично понимает по-русски сам, тоже помогает.

— Турнир в Омске будет принципиальным для вас?

— Да, родной город. Надеюсь, что турнир будет удачным.

С 20 по 25 августа в Омске пройдет Кубок Блинова. В турнире принимают участие «Авангард», «Барыс», «Локомотив», «Сибирь» и «Трактор».

(Екатерина Василевич)