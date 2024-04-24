Канарейкин: «Локомотиву» не хватает хладнокровия и мастера»

Бывший главный тренер «Локомотива» Федор Канарейкин после поражения ярославской команды в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина против "Металлурга" рассказал, чего не хватает "Локомотиву".

«Локомотиву» не хватает хладнокровия и мастера. Еще Ярославлю очень не везет, никуда ты денешься. Шайбы должны залетать, а у них не залетают. «Магнитку» можно поздравить с тем, что она выбрала верный путь. Разин гнет свою линию, его команда хорошо выглядит. Особенно выделяется Набоков, он очень надежен в этом плей-офф. Для меня это неожиданно, он еще очень молод», – цитирует LiveResult Канарейкина.

«Металлург» в финальной серии Кубка Гагарина против «Локомотива» ведет в серии со счетом 3-0 . Следующая игра состоится 24 апреля в Ярославле.