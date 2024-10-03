Канарейкин: «Радует то, что «Спартак» устойчивый сейчас»

Бывший главный тренер «Спартака» Федор Канарейкин назвал хороший симптом «Спартака» на старте сезона в КХЛ.

«Радует то, что «Спартак» устойчивый сейчас. Команда уверенно себя чувствует, например, в матче с ЦСКА пропустили шайбу на последней секунде второго периода. Инициатива была перехвачена армейцами в третьем периоде, потому что был эмоциональный всплеск со стороны ЦСКА. То, что «Спартак» выдержал этот момент и все равно довел игру до победы, это хороший симптом», — цитирует Vprognoze.ru Канарейкина.

«Спартак» занимает 2-е место в Западной конференции КХЛ — 16 очков за 10 матчей.