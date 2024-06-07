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Сегодня, 07:37

Канарейкин: «В «Локомотиве» видят, что подписание Радулова должно помочь ввязаться в борьбу за Кубок Гагарина»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Федор Канарейкин прокомментировал переход нападающего Александра Радулова в «Локомотив».

«Решение «Локомотива» доверить Радулову роль лидера наводит на мысль, что команда сделала анализ по итогам сезона. Решили сделать ставку на такого сильного опытного, видят, что этот шаг должен принести прогресс и «Локомотив» ввяжется в борьбу за Кубок Гагарина», — цитирует Vprognoze.ru Канарейкина.

6 июня ярославский клуб объявил о подписании однолетнего контракта с 37-летним форвардом. В сезоне-2023/24 он сыграл 58 матчей за «Ак Барс» и набрал 40 (16+24) очков.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/hockey/11769458-kanarejkin-perehod-radulova-v-lokomotiv-dolzhen-pomoch-komande-vvyazatsya-v-borbu-za-kubok-gagarina.html
Александр Радулов
Хоккей
КХЛ
ФК Локомотив (Москва)
Федор Канарейкин
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