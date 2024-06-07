Канарейкин: «В «Локомотиве» видят, что подписание Радулова должно помочь ввязаться в борьбу за Кубок Гагарина»

Заслуженный тренер России Федор Канарейкин прокомментировал переход нападающего Александра Радулова в «Локомотив».

«Решение «Локомотива» доверить Радулову роль лидера наводит на мысль, что команда сделала анализ по итогам сезона. Решили сделать ставку на такого сильного опытного, видят, что этот шаг должен принести прогресс и «Локомотив» ввяжется в борьбу за Кубок Гагарина», — цитирует Vprognoze.ru Канарейкина.

6 июня ярославский клуб объявил о подписании однолетнего контракта с 37-летним форвардом. В сезоне-2023/24 он сыграл 58 матчей за «Ак Барс» и набрал 40 (16+24) очков.