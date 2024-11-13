Канарейкин: «Приглашение Рирдена в «Авангард» пока ни о чем не говорит»

Бывший тренер омского «Авангарда» Федор Канарейкин прокомментировал информацию о возможном назначении Тодда Рирдена на пост главного тренера «ястребов».

«Приглашение Рирдена пока ни о чем не говорит, дальше будет видно. Ничего не могу сказать о нем. Знаю, где он работал, но надо смотреть на адаптацию в КХЛ. Может ли он повторить текущий успех Гру в «Тракторе»? В этой жизни возможно все. Гру показывает результат, хорошая работа. У «Трактора» очень солидная игра и поэтому находятся на первой строчке. У «Авангарда» наоборот, они находятся не на своем месте. Надо что-то менять», — цитирует Legalbet Канарейкина.

По информации «СЭ», омский клуб ведет переговоры с Тоддом Рирденом, который в сезонах-2018/19 и -2019/20 был главным тренером «Вашингтона», а затем работал в системе «Питтсбурга».