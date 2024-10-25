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Сегодня, 11:45

Канарейкин: «Спартаку» удаются выезды, надо отдать должное»

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Бывший главный тренер «Спартака» Федор Канарейкин поделился эмоциями от игры красно-белых, а также оценил игру нападающего Николая Голдобина. 

«В игре «Спартака» есть прогресс. Голдобин радует, хотя раньше мы его критиковали. Но сейчас его игра улучшается. В атаке «Спартак» прибавил, защитники тоже стали действовать получше. И «Спартаку» удаются выезды, надо отдать должное. Поражение в дерби с «Динамо» — нелепая случайность? Не знаю. «Спартак» был неконкурентоспособен в той игре, и вообще он был не похож на себя. Спартаковцы проиграли всю борьбу, в целом игра не задалась», — сказал Канарейкин Metaratings.ru. 

29-летний Голдобин в нынешнем сезоне КХЛ провел 17 матчей в регулярном чемпионате, отметившись 5 заброшенными шайбами и 6 результативными передачами.

Источник: Metaratings.ru
ХК Спартак (Москва)
Федор Канарейкин

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