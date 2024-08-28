Канарейкин: «В новом сезоне от «Спартака» я жду только прорыва»

Бывший главный тренер «Спартака» Федор Канарейкин поделился ожиданиями от выступлений красно-белых в предстоящем сезоне.

«Мне очень интересно, как команда справится с потерей Цыплакова, который немало влиял на взаимодействия на площадке. Остальные хоккеисты хорошо выполняют тренерские идеи, которые озвучиваются перед сезоном.

Самое главное заключается в том, что «Спартак» — это сплоченная команда. Надо отметить это, ведь эта команда собралась еще в прошлом сезоне. Ребята привыкли к тактическим построениям, тренеры тоже стали к ним намного ближе. Команда сейчас лучше воспринимает указания тренерского штаба, так что от «Спартака» я жду только прорыва», — цитирует Канарейкина Metaratings.ru.

В прошлом сезоне команда Алексея Жамнова заняла четвертое место в таблице Западной конференции. В плей-офф КХЛ красно-белые уступили в четвертьфинале магнитогорскому «Металлургу» (2-4 в серии).