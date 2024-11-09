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Сегодня, 04:54

Канарейкин — о победе «Спартака» в дерби с ЦСКА: «Приучили армейцев к поражениям»

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Бывший тренер «Спартака» Федор Канарейкин поделился мнением о победе «красно-белых» в гостевом матче FONBET Чемпионата КХЛ (2:1).

«В третий раз в сезоне обыграли ЦСКА. Можно сказать, уже приучили армейцев к поражениям. «Спартак» был лучше, ярче, победа абсолютно заслуженная, мне очень понравилась команда. Самое главное — порадовали болельщиков», — цитирует Канарейкина «ВсеПроСпорт».

После 23 матчей «Спартак» с 33 очками занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции, а ЦСКА с 27 очками расположился на 6-й строчке.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
Федор Канарейкин

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