Канарейкин — о победе «Спартака» в дерби с ЦСКА: «Приучили армейцев к поражениям»

Бывший тренер «Спартака» Федор Канарейкин поделился мнением о победе «красно-белых» в гостевом матче FONBET Чемпионата КХЛ (2:1).

«В третий раз в сезоне обыграли ЦСКА. Можно сказать, уже приучили армейцев к поражениям. «Спартак» был лучше, ярче, победа абсолютно заслуженная, мне очень понравилась команда. Самое главное — порадовали болельщиков», — цитирует Канарейкина «ВсеПроСпорт».

После 23 матчей «Спартак» с 33 очками занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции, а ЦСКА с 27 очками расположился на 6-й строчке.