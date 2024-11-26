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Сегодня, 13:20

Канарейкин: «Никто не ожидал, что «Спартак» так проиграет»

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Заслуженный тренер России Федор Канарейкин высказался о поражении «Спартака» в игре с «Торпедо» (0:6) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Такой результат, конечно, никто не ожидал. Хотя по предыдущей игре с «Витязем» «Спартак» выглядел хуже соперника, который был предпочтительнее. Я уже говорил, что «Витязь» упустил победу в той встрече. То, что мы увидели в матче с «Торпедо», было продолжением той игры. Шесть пропущенных — очень много, безусловно. Посмотрим, что будет с командой во время выездной серии. Здесь будет важный этап, как команда среагирует на такое поражение. Впрочем, «Спартак» уже проигрывал со счетом 0:5 «Динамо», но потом выправил положение», — цитирует Канарейкина «ВсеПроСпорт».

«Торпедо» (35 очков) поднялось на шестое место в Западной конференции КХЛ. «Спартак» (43) остается вторым на «Западе». У команды Алексея Жамнова прервалась серия из 4 побед подряд.

Источник: ВсеПроСпорт
ХК Спартак (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Федор Канарейкин

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