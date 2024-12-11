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Сегодня, 11:47

Федорищев не станет сокращать бюджет «Лады» на следующий сезон КХЛ

Даниил Аршавский
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Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов рассказал, что губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев не станет сокращать бюджет клуба на следующий сезон КХЛ.

«Федорищев заходил в клуб, общался с ребятами. Заверил нас, что ребята ничего потеряют, клуб будет развиваться в лучшую сторону. Что касается бюджета, то он сказал, что хуже он не будет», — цитирует Якубова ТАСС.

В ноябре был уволен главный тренер самарского клуба Олег Браташ. Кроме того, глава Самарской области заявлял, что будет со своего поста будет уволен и генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев (в&nbsp;центре) встретился с&nbsp;болельщиками &laquo;Лады&raquo;. «Лада» останется в КХЛ. Губернатор пообещал поддержку и уволил гендиректора клуба

Источник: ТАСС
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Хоккей
КХЛ
ХК Лада
Вячеслав Федорищев
Рафик Якубов
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