Федорищев не станет сокращать бюджет «Лады» на следующий сезон КХЛ

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Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов рассказал, что губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев не станет сокращать бюджет клуба на следующий сезон КХЛ.
«Федорищев заходил в клуб, общался с ребятами. Заверил нас, что ребята ничего потеряют, клуб будет развиваться в лучшую сторону. Что касается бюджета, то он сказал, что хуже он не будет», — цитирует Якубова ТАСС.
В ноябре был уволен главный тренер самарского клуба Олег Браташ. Кроме того, глава Самарской области заявлял, что будет со своего поста будет уволен и генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев.