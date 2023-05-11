Федоров, Билялетдинов и Ларионов вошли в тройку претендентов на награду лучшему тренеру сезона в КХЛ

Сегодня, 11:03
Стала известна тройка финалистов на приз лучшему тренеру прошедшего сезона в КХЛ.
Ими стали Сергей Федоров (ЦСКА), Зинэтула Билялетдинов («Ак Барс») и Игорь Ларионов («Торпедо»).
29 апреля ЦСКА в седьмом матче финальной серии плей-офф КХЛ обыграл «Ак Барс» (3:2) и во второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина.
«Торпедо» под руководством Ларионова дошло до полуфинала Западной конференции и уступило СКА со счетом 0-4 в серии.
По итогам сезона-2021/22 лучшим тренером был признан Сергей Федоров, сезоном ранее — Боб Хартли («Авангард»).