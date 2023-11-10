Федоров назвал причины домашнего поражения от «Авангарда»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал поражение от «Авангарда» (4:6) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Авангард» показал хорошую игру в атаке, с победой их. К сожалению, мы не смогли не допускать простых ошибок. Не скажу, что мы плохо играли, но вот эти ошибки, приводящие к голам, случаются. В этом сегменте мы не добавили. Болельщикам спасибо, что пришли и поддержали. Думаю, что это надо пережить, зная, что у нас есть все необходимые элементы, чтобы стать той командой, которая бы играла на результат, на победу. Мы ищем баланс между холодной головой и горячим сердцем. Но на данный момент это не получается», — цитирует тренера пресс-служба КХЛ.

У армейцев третье поражение подряд. У омской команды — пятая победа кряду. ЦСКА в 28 матчах набрал 30 очков и расположился на 5-м месте на «Западе». «Авангард» провел столько же встреч и с 37 баллами идет на 4-й строчке на «Востоке».