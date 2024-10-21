Федоров не сменит Воробьева на посту главного тренера ЦСКА

Как стало известно «СЭ», Сергей Федоров не будет менять Илью Воробьева на посту главного тренера ЦСКА.

По нашей информации, Федоров сам не хочет возвращаться к работе тренером — он состоит в наблюдательном совете клуба, и эта должность его устраивает.

20 октября ЦСКА проиграл «Сочи» (3:4 Б) в матче FONBET Чемпионата КХЛ и потерпел четвертое поражение подряд. После 18 игр нынешнего сезона армейцы с 21 очком занимают шестое место в таблице Западной конференции КХЛ.

Федоров возглавлял ЦСКА с июля 2021 года по апрель 2024-го. Под его руководством команда дважды выиграла Кубок Гагарина.