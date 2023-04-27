Федоров — о Мамине и Полтапове: «Не думаю, что два поражения связаны с этой перестановкой»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров после поражения команды в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (0:3, 3-3) ответил на вопрос о взаимосвязи двух поражений подряд и включении в состав Максима Мамина в звено, где ранее действовал Прохор Полтапов.

«По горячим следам пока ничего не планируем касательно изменений в составе. Но не думаю, что с перестановкой Полтапова и Мамина связаны два поражения. Слишком много нюансов здесь было, которые повлияли на результат.

Прошлый матч и этот они немножко разные получились. В прошлом матче у нас в большинстве не получалось, в этом в игре 5 на 5. Так что сравнивать их нельзя. Мы и ребятам об этом говорим постоянно, что каждый матч начинается с нуля. Одна команда на грани вылета, другая имеет преимущество...

Прошлогодний финал? Знаете, «Металлург» — это другая команда и мы имели другой опыт. Пока что он не совсем положительный для нас, мы проиграли игру, но перегруппируемся и постараемся показать свой лучший хоккей в седьмой игре. Тот хоккей, который приносит нам удовольствие", — сказал Федоров.

Седьмой матч серии пройдет 29 апреля в Казани. В случае победы «Ак Барс» станет первым в истории четырехкратным обладателем Кубка Гагарина, ЦСКА в случае успеха завоюет третий кубок в своей истории и повторит результат казанцев.