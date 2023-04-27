Федоров — о поражении «Ак Барсу» в Москве: «Наши слова разошлись с делом — поэтому так сыграли»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал поражение команды в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (0:3, 3-3).

«Наши слова сегодня разошлись с делом, поэтому мы так сыграли. Наше движение оставляло желать лучшего, но что есть то есть. Готовимся к следующему матчу. Не знаю, что такое психологические трудности, но то что «Ак Барс» играл по шайбе сегодня хорошо и мешал нам — это факт. Мы не создали нужное количество моментов, было правда неплохое меньшинство, но не сложилось. Общий фон игры сегодня был такой, что энергия пока не на нашей стороне.

У команды сейчас нормальное рабочее состояние. Парни переживают, все хотели другого результата, все расстроены. Но хоккей — это быстрая игра. Попереживаем, завтра соберемся и будем готовиться к следующей игре", — сказал Федоров.

Седьмой матч серии пройдет 29 апреля в Казани. В случае победы «Ак Барс» станет первым в истории четырехкратным обладателем Кубка Гагарина, ЦСКА в случае успеха завоюет третий кубок в своей истории и повторит результат казанцев.