Федоров — о третьей подряд победе в финале Кубка Гагарина: «Забили и играли потом по счету»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал победу команды в четвертом матче финала Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (2:1, 3-1).

«Сложная игра была. Понятно, что соответствует финалу. У соперника были моменты и у нас. Оказалось так, что мы забили и потом сыграли по счету. Мы с ребятами не вдавались в подробности «Ак Барса». Скажу банальность, но ориентировались прежде всего на себя. О сопернике было сказано пару слов, но у нас есть свои моменты, над которыми мы работаем.

По броскам общие слова были сказаны. Перебросали сегодня так как были заряжены на это. Попросил ребят начинать атаку с броска. В финале ничего не бывает незаслуженно. Что посеешь, то и пожнешь. Плей-офф тем и хорош, что каждая игра начинается с нуля. Попереживаем немного, порадуемся, но завтра у нас уже рабочий день», — сказал Федоров.

Следующий матч серии пройдет 25 апреля в Казани. В случае победы ЦСКА станет трехкратным обладателем Кубка Гагарина и повторит рекорд «Ак Барса».