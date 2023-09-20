Федоров объяснил, почему старается не поддаваться эмоциям во время матчей ЦСКА

Сегодня, 21:50
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров объяснил, почему пытается не поддаваться эмоциям во время матчей своей команды.
«Если ты главный тренер и управляешь командой во время игры, то тебе надо концентрироваться только на этих вещах. Эмоции всегда обуревают. Мне это не дает большого удовольствия. Смысл эмоционировать? Есть собрания: всегда найдется время высказать свою точку зрения как команде в целом, так и индивидуально. Когда все из рук вон плохо, присутствуют и повышенные тона. Но я не сторонник этого, потому что считаю, что в таких случаях сам виноват, не подготовил команду. Орать хочется в каждой игре, но это неэффективно», — сказал Федоров в интервью бывшему главному тренеру сборной России по футболу Леониду Слуцкому в программе «Коммент.Тренер».
Сергей Федоров возглавляет ЦСКА с июля 2021 года. Вместе с красно-синими он выиграл два Кубка Гагарина подряд.