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Сегодня, 21:50

Федоров объяснил, почему старается не поддаваться эмоциям во время матчей ЦСКА

Сергей Федоров.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров объяснил, почему пытается не поддаваться эмоциям во время матчей своей команды.

«Если ты главный тренер и управляешь командой во время игры, то тебе надо концентрироваться только на этих вещах. Эмоции всегда обуревают. Мне это не дает большого удовольствия. Смысл эмоционировать? Есть собрания: всегда найдется время высказать свою точку зрения как команде в целом, так и индивидуально. Когда все из рук вон плохо, присутствуют и повышенные тона. Но я не сторонник этого, потому что считаю, что в таких случаях сам виноват, не подготовил команду. Орать хочется в каждой игре, но это неэффективно», — сказал Федоров в интервью бывшему главному тренеру сборной России по футболу Леониду Слуцкому в программе «Коммент.Тренер».

Сергей Федоров возглавляет ЦСКА с июля 2021 года. Вместе с красно-синими он выиграл два Кубка Гагарина подряд.

Сергей Федоров в&nbsp;гостях у&nbsp;Леонида Слуцкого. «Орать хочется в каждой игре, но это неэффективно». Интервью главного тренера ЦСКА Федорова

Источник: «Коммент.Тренер»
Сергей Федоров
Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
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