Федоров отказался отвечать на вопрос о важности домашней победы в Кубке Гагарина

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров после поражения своей команды в пятом матче финала Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом» (1:2) не стал отвечать на вопрос о важности для клуба домашней победы в Кубке Гагарина.

«Подсластит ли пилюлю нам домашняя победа? Следующий вопрос. Психологией меня не затянете», — сказал Федоров.

На игру в Казань приехали жены хоккеистов ЦСКА, а также чемпионский автобус клуба с атрибутикой.

Счет в серии стал 3-2 в пользу ЦСКА. Следующий матч пройдет 27 апреля в Москве. В случае победы москвичей ЦСКА станет трехкратным обладателем Кубка Гагарина и сравняется по количеству титулов с казанской командой.