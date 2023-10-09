Федоров о победе над «Сочи»: «Мы играли волнами»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал победу над «Сочи» (3:2 ОТ) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

«Мы сыграли волнами, не смогли развить успех первого периода. Второй период не совсем получился. В третьем наладили, но делали нехарактерные нам действия в индивидуальном плане», — цитирует тренера пресс-служба КХЛ.

ЦСКА после 16 игр набрал 17 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице «Запада». «Сочи» с 21 очком — на 5-м месте.

В следующем матче ЦСКА на выезде встретится со «Спартаком» 11 октября. «Сочи» сыграет в гостях с «Нефтехимиком» 12-го числа.