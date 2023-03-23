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23 марта, 23:49

Федоров о третьей победе ЦСКА в серии с «Локомотивом»: «Сделали определенные выводы в игре в защите»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал победу над «Локомотивом» (3:1) в четвертом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ.

«Отличные скорости, обе команды действовали достаточно быстро, играли в атакующий хоккей, в давление. Удалось забить свои моменты, неплохо сыграли в средней зоне без шайбы — все на своих местах. Также сделали определенные выводы в своей зоне обороны. Доиграли матч правильно. Болельщиков и ребят с победой. Я думаю, что структура игры меняется в том случае, если мы правильно и лучше выполняем индивидуально все свои обязанности: игра с шайбой, игра без шайбы. Хоккей очень быстрый, маленькие площадки диктуют свою игру. Все хотят обезопасить свою зону, свои ворота. Шайба всегда идет вперед. Обе команды играют в очень интенсивное и правильное давление. Иногда идут в давление тремя или четырьмя хоккеистами. Мы всегда обращаем внимание на дисциплину, особенно — в плане удалений», — приводит официальный сайт КХЛ слова Федорова.

ЦСКА ведет в серии с «Локомотивом» со счетом 3-1. Пятый матч состоится 25 марта в Москве.

Победитель серии ЦСКА — «Локомотив» выйдет в финал Западной конференции Кубка Гагарина, в котором сыграет против СКА.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/03/23/511556.html
Сергей Федоров
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
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