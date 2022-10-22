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Сегодня, 03:35

Федоров — о победе ЦСКА над «Автомобилистом»: «Дисциплина бьет класс»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал победу над «Автомобилистом» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Понимали, что соперник будет играть быстро, крупная и мобильная команда. Немножко не вошли в игру, но потом сыграли хорошо. Дисциплина бьет класс, продолжаем движение в правильном направлении шаг за шагом, шлифуем игру, чтобы действовать надёежно и просто. Состояние Нестерова? Тренируется, готовится к следующим играм, решили, что ему нужен период, чтобы восстановиться. У него нет травмы, Никита выглядел уставшим, мы решили прояснить этот вопрос до конца. У нас идет процесс изучения того, как он себя чувствует», — цитирует пресс-служба лиги Федорова.

ЦСКА с 29-ю очками идет на 3-м месте в Западной конференции, а «Автомобилист» располагается на 2-й строчке Восточной конференции — 29 очков.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/10/21/504218.html
Сергей Федоров
Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
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