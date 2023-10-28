Главный тренер ЦСКА Федоров: «Сибирь» — мобильный соперник, но мы нашли в себе силы сыграть грамотно»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров рассказал, за счет чего команде удалось одержать победу над «Сибирью» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ (6:3).

«Ни один из выездов легким не бывает, но этот особенный. Нашли в себе силы сыграть грамотно. Хотя допускали оплошности. Мы знали, что «Сибирь» очень хороший, мобильный соперник. Видели игру «Сибири» в Казани. Это сильная команда в конце нашего турне по Востоку. Серьезно готовились. Обращали внимание на игру у бортов в целом. Чтобы выигрывать эти стыки, нужно применить не только ловкость с клюшкой, в шайбу, но и играть также в тело. Не всегда получается. Но сегодня получилось: в большинстве стыков мы смогли отыграть шайбу в свою пользу», — приводит пресс-служба московского клуба слова тренера.

ЦСКА сохранил 5-е место в таблице Западной конференции, набрав 28 очков в 24 играх. «Сибирь» идет на 8-й строчке на «Востоке» (25 баллов в 23 встречах).

«Сибирь» 30 октября на своем льду встретится с «Витязем». Армейцы 2 ноября на выезде сыграют против «Спартака».