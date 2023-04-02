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Сегодня, 21:36

Федоров прокомментировал победу ЦСКА над СКА в третьем овертайме

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Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал на пресс-конференции победу над СКА в первом матче полуфинала Кубка Гагарина — 3:2 3ОТ.

— Нашу команду с победой. 6 периодов есть 6 периодов. Спасибо болельщикам за поддержку. Хорошая быстрая игра, было определенное давление на защитников, но справились.

— Три овертайма, чем команда питается, что находится в такой форме?

— Стандартное спортивное питание, оно лучше чем раньше. Питание питанием, но характер и воля к победе — таких ингредиентов нет. Рад за ребят, было достаточно возможностей, чтобы забить. Играли правильно, менялись, играли 1-2 эпизода и все. На овертаймы загруженность влияет, старались сильно не грузить наших ребят.

— Разговоры о реформах с овертаймами?

— Если бы от меня что-нибудь зависело, популярно бы ответил на вопрос. Разложил бы от и до. Но от меня ничего не зависит. Поэтому не буду тратить ваше время, — передает слова специалиста корреспондент «СЭ» Георгий Горностаев.

Второй матч в серии состоится в Санкт-Петербурге 4 апреля. Начало встречи в 19.30 по московскому времени.

Сергей Федоров
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
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