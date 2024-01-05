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Сегодня, 23:31

Федоров: «Тот ли это хоккей, который я хочу видеть от ЦСКА? До идеала нам далеко»

Алина Савинова
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Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров подвел итоги победного матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ со «Спартаком» (3:1).

«Поначалу была сложная игра, но нашли ключи к воротам, забили важные голы. Пропустили ненужный гол. Тем не менее, сыграли в конце грамотно. Оставили свои ворота в неприкосновенности. Продолжаем работать. Нам нужны победы, особенно дома. Тот ли это хоккей, который я хочу видеть? До идеала нам далеко. Хотя по всем моментам, которые мы прошли во время перерыва, было видно, что команда на ходу. Создали качественные моменты в атаке, преимущество в этом сегменте было на нашей стороне», — приводит пресс-служба московского клуба слова тренера.

ЦСКА одержал вторую победу подряд в КХЛ. «Спартак» потерпел третье поражение в пяти последних матчах. После 46 матчей армейцы с 52 очками занимают шестую строчку в Западной конференции.

7 января московская команда дома сыграет против «Куньлуня». Начало матча — в 17.00 по московскому времени.

Источник: https://cska-hockey.ru/news/matchi/tsska_spartak_kommentarii_trenerov_344/
Сергей Федоров
Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
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