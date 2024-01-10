Федоров: «Порадуемся до 12 ночи, а дальше будет новый день и новый соперник»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал победу над «Торпедо» (7:2) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Ребята поняли, как играет соперник. Не все команды играют так, как «Торпедо». Получилось хорошо сыграть в обороне. Мне очень понравилась игра с шайбой в зоне атаки, результат говорит об этом. Довольны сегодняшней игрой, но обольщаться не будем. Порадуемся до 12 ночи, а дальше будет новый день и новый соперник. Нет негатива от третьего периода, но есть вопросы. Ребята были на местах, но соперник нашел лазейку, этот экстра-пас, который завершился голом. Хотелось помочь Федотову приобрести уверенность, но все и так было хорошо. Не надо пытаться объять невозможное. Хорошо провели второй период, были качественные голы, движение с шайбой и поддержка игроков с шайбой.

Со стороны «Торпедо» было несколько острых атак. Ребята уловили их манеру игры. Как только мы это поняли, начали владеть инициативой, с шайбой и без нее. Нападающим было проще загонять соперника в борт. Сыграли компактно. Давно у нас не было такой игры. Сказали ребятам оставить эти хорошие моменты. Удивлены такой составляющей нашей игры. Мы не дали «Торпедо» завершить много атак, из этого и сложился результат», — цитирует «РБ Спорт» Федорова.

ЦСКА набрал 56 очков и занимает 6-е место в таблице Западной конференции. «Торпедо» с 59 очками занимает 5-ю строчку в Западной конференции.