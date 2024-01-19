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Сегодня, 21:10

Главный тренер ЦСКА Федоров: «Не хотелось бы быть в таблице на том месте, на котором сейчас находимся»

Алина Савинова
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Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал победу армейцев над «Барысом» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ (5:2).

«На третий период выходили, счет был 2:2. В принципе, неплохо играли, но удаления в первых двух периодах не способствовали лучшему ритму игры и тому, что мы умеем делать. Попросили ребят оставаться на поле и не удаляться. В третьем периоде забили важный гол, потом еще четвертый гол. Стало понятно, что есть какой-то контроль игры», — приводит пресс-служба КХЛ слова Федорова.

Также он высказался о текущем положении команды в турнирной таблице.

«Хотелось бы попасть в плей-офф скорее раньше, чем позже. Не хотелось бы быть в таблице на том месте, на котором сейчас находимся. Но это реальное положение дел. Хотелось бы улучшить игру команды и психологию. Дальше загадывать не будем, посмотрим, на каком месте мы будем после 68 игр. Дай бог, будем в восьмерке», — добавил тренер.

ЦСКА набрал 58 очков за 52 матча и занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции. 21 января московская команда отправится в гости к «Торпедо». Игра пройдет в 13.00 по мск.

Источник: https://www.khl.ru/news/2024/01/19/526371.html
Сергей Федоров
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КХЛ
ХК Барыс
ХК ЦСКА (Москва)
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