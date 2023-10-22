Федоров о поражении ЦСКА от «Ак Барса»: «Вся команда наошибалась и наудалялась. Но играть мы не разучились»

Главный тренер московского ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал поражение своей команды от «Ак Барса» (1:4) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Хорошая игра в исполнении «Ак Барса», особенно в неравных составах. Нам никак не удается выдать серию успешных матчей. Чтобы ее выдать, надо все 60 минут играть, но у нас не получается делать это на регулярной основе. Нужны эмоции, запас, чтобы играть ровно и на результат. Чем объяснить могу штраф Плотникова? Эмоциями. Вратарский фактор... Все должны играть, и вратарь — часть команды. Вся команда наошибалась сегодня, наудалялась. А Билялов, конечно, здорово сыграл, это факт. Результат на табло, так что будем стараться играть дальше с немного другими эмоциями. Играть мы не разучились, но вытаскивать из себя сложновато», — сказал Федоров.

ЦСКА в текущем сезоне проиграл оба матча «Ак Барсу» с общим счетом 3:9.

В прошлом сезоне команды встречались между собой в финале Кубка Гагарина, московский клуб одержал победу в серии со счетом 4-3.