Сегодня, 19:32
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров высказался о поражении армейцев от «Куньлуня» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 2:3 ОТ.
«Куньлунь» с победой, все по делу. По нашей команде можно сказать, что у нас не получился второй период. Играли в третьем периоде в зоне соперника, имели все шансы выйти вперед в счете, но этого не случилось. Хорошо начали овертайм, но где-то не добежали, не забрали шайбу после отскока», — приводит слова Федорова сайт КХЛ.
«Куньлунь» набрал 8 очков и вышел на первое место в Западной Конференции. ЦСКА с пятью очками занимает третье место.
В следующем матче ЦСКА на домашнем льду сыграет с московским «Динамо». Игра пройдет 13 сентября. Днем ранее «Куньлунь» на выезде встретится с «Локомотивом».
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|Куньлунь
|5
|4
|1
|8
|2
|Торпедо
|3
|3
|0
|6
|3
|ЦСКА
|5
|2
|3
|5
|4
|Северсталь
|3
|2
|1
|4
|5
|Динамо
|4
|2
|2
|4
|6
|СКА
|4
|2
|2
|4
|7
|Спартак
|4
|2
|2
|4
|8
|Динамо Мн
|4
|2
|2
|4
|9
|Локомотив
|3
|2
|1
|4
|10
|Сочи
|4
|1
|3
|2
|11
|Витязь
|5
|1
|4
|2
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|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|4
|3
|1
|7
|2
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|4
|3
|1
|7
|3
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|3
|1
|6
|4
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|3
|3
|0
|6
|5
|Трактор
|4
|2
|2
|5
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|3
|2
|1
|4
|7
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|4
|2
|2
|4
|8
|Адмирал
|3
|1
|2
|3
|9
|Лада
|4
|1
|3
|2
|10
|Амур
|4
|1
|3
|2
|11
|Барыс
|4
|0
|4
|2
|12
|Нефтехимик
|3
|0
|3
|1
|10.09
|16:00
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Куньлунь – ЦСКА
|3 : 2 ОТ