Федоров — о пятом подряд поражении ЦСКА: «К сожалению, не все поршни двигателя сейчас работают»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров подвел итоги матча против СКА (0:2) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

«В последних трех играх команда показала и характер, и волю, и все рабочие моменты. Но этого мало на данный момент. К сожалению, не все поршни двигателя сейчас работают. Меня беспокоит все: от результата до игровых моментов», — приводит слова Федорова официальный сайт ЦСКА.

ЦСКА потерпел пятое поражение подряд. Москвичи четвертый раз в сезоне проиграли СКА. Команда Сергея Федорова с 48 очками занимает шестое место в Западной конференции КХЛ.