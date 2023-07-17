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Сегодня, 14:02

Федоров — о ситуации вратаря Федотова и «Филадельфии»: «Нас попросили об этом не говорить»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал ситуацию с «Филадельфией» по поводу вратаря Ивана Федотова.

— Может быть, было бы лучше договориться с «Филадельфией» через агента или генменеджера, чтобы избежать такой ситуации?

— На данный момент нас все участвующие стороны попросили об этом не говорить. Даже в частном порядке. Не потому, что мы не хотим отвечать на этот вопрос. Просто идет определенный процесс. Он важен для всех, кто в нем участвует, и для нашей страны тоже. Слишком высокая заинтересованность всех участвующих сторон в том, чтобы все договорились и поняли друг друга. Если мы сейчас начнем говорить о меморандуме, лигах, ИИХФ, НХЛ и КХЛ, то, думаю, мы переступим черту, за которую нас просили не заступать.

В мае 2022 года Федотов подписал однолетний контракт с клубом НХЛ «Филадельфия», однако после был вынужден отправиться на прохождение срочной службы в рядах Российской армии.

Ранее стало известно, что 26-летний голкипер заключил с ЦСКА соглашение до конца сезона-2024/25.

Иван Федотов
ХК Филадельфия Флайерз
Владимир Федотов (тренер)
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