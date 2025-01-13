Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 12:22

Федоров рассказал о тренировках своего сына под руководством первого наставника Овечкина

Даниил Аршавский
Telegram Дзен

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров рассказал, что его сын Виктор занимается с первым тренером российского капитана «Вашингтона» Александра Овечкина Алексеем Калинцевым.

«Мой сын тренируется пять раз в неделю уже третий год. Школа рядом с нами, прекрасный каток, отличные тренеры: Алексей Князев, Иван Новосельцев и первый тренер Александра Овечкина Алексей Валентинович Калинцев. Я не думаю ни о каком профессиональном хоккее для Виктора. Это просто активный образ жизни на данный момент, и пойдет у него или нет — кто знает. И потом Алексей Валентинович мне сказал: «Посмотри, Сергей Викторович, он кайфует здесь», — цитирует Федорова ТАСС.

55-летний Федоров завершил спортивную карьеру в 2013 году. С 2021 по 2024 год бывший форвард занимал пост главного тренера московского ЦСКА и дважды выигрывал Кубок Гагарина вместе с армейцами.

Источник: ТАСС
Александр Овечкин
Хоккей
Сергей Федоров
Читайте также
Частный самолет упал в кишащую крокодилами реку в Австралии
Встреча с Промесом назначена, связи Станковича приведут в клуб звезду. Что происходит в «Спартаке»
На Кубани замминистра образования обматерил волонтеров центра для очистки птиц от мазута
Глава комитета Госдумы спрогнозировал постепенный отказ России от ЕГЭ
Телеведущий Чарли Кирк призвал перенести Олимпиаду-2028 из Лос-Анджелеса
Бывший партнер Овечкина и Гретцки прокомментировал погоню за рекордом канадца
Сегодня
Вчера
Неделя