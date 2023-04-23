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Сегодня, 20:31

Федоров: «В прошлом году с «Металлургом» мы поняли кто мы есть»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров после четвертого матча финала Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (2:1, 3-1) рассказал о нюансах, которые помогают его команде побеждать. 

Следующий матч серии пройдет 25 апреля в Казани. В случае победы ЦСКА станет трехкратным обладателем Кубка Гагарина и повторит рекорд «Ак Барса».

«Есть три зоны: зона атаки, средняя и зона обороны. Две наиболее важные – атака и оборона. Все видели наш победный гол. Он состоялся после давления и поперечных передач, шайба вернулась на пятак на третий раз и зашла в ворота. Сложно говорить о конкретных нюансах для аудитории и прессы, потому что их супермного. Ограничусь одним моментом – когда шайба перед тобой или противник перед тобой в ситуации, когда у тебя нет шайбы – то это хорошая постановка игры для нас.
С «Металлургом» в прошлом году мы получили огромнейший опыт. Команда прожила под огромным психологическим давлением, и мы поняли, кто мы есть. Пятую игру мы выиграли в овертайме. Мы должны жить тем опытом, который мы получили в прошлом году. В этом сезоне были сделаны определенные шаги, которые убрали лишнее давление, нервозность. Против нас упорная команда, с характером. Парни мастеровитые, есть как среднего возраста, есть и молодые ребята, которые уже поиграли в лиге. Поэтому они и в финале», – сказал Федоров.

В 2022 году ЦСКА уступал в финальной серии магнитогорскому «Металлургу» 1-3, но смог отыграться и стал обладателем Кубка Гагарина. 

Сергей Федоров
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
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