Федоров — о не засчитанной шайбе Каменева: «Персонал матча решил, что Влад не контролировал шайбу»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров после победы своей команды в третьем матче финала Кубка Гагарина над «Ак Барсом» (3:2) ответил на вопрос об отмененной шайбе Владислава Каменева во втором периоде.

Защитник «Ак Барса» Вячеслав Войнов на 35-й минуте матча получил двухминутное удаление на нападающем ЦСКА Прохоре Полтапове и хозяева разыгрывали отложенный штраф. Во время розыгрыша судья свистнул за секунду до броска нападающего ЦСКА Владислава Каменева.

«До судей я не так и не добрался на самом деле если так можно сказать. Мне потом Каменев объяснил, что персонал матча подумал, что он не контролировал шайбу. Это все что можно тут сказать», — сказал Федоров.

Во второй игре серии нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачев забросил шайбу после окончания периода. Федоров назвал эпизод ключевым в той игре.