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Сегодня, 20:45

Федоров заявил, что видит свою тренерскую карьеру законченной

Михаил Зислис
Обозреватель
Бывший главный тренер ЦСКА Сергей Федоров
Бывший главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший главный тренер ЦСКА Сергей Федоров заявил, что видит свою тренерскую карьеру завершенной.

«В моем понимании — я закончил тренерскую карьеру. После того, как ушел из ЦСКА, мне новых предложений не поступало. Я не брал трубку», — заявил специалист.

Федоров покинул московский клуб в апреле 2024 года по решению руководства клуба в связи с неудовлетворительными результатами. Он возглавлял армейцев с 2021 года и дважды выиграл с командой Кубок Гагарина (2021/22, 2022/23).

ЦСКА остается единственным клубом в тренерской карьере 55-летнего экс-хоккеиста.

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Хоккей
ХК ЦСКА (Москва)
Сергей Федоров
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