Федоров заявил, что видит свою тренерскую карьеру законченной

Бывший главный тренер ЦСКА Сергей Федоров заявил, что видит свою тренерскую карьеру завершенной.

«В моем понимании — я закончил тренерскую карьеру. После того, как ушел из ЦСКА, мне новых предложений не поступало. Я не брал трубку», — заявил специалист.

Федоров покинул московский клуб в апреле 2024 года по решению руководства клуба в связи с неудовлетворительными результатами. Он возглавлял армейцев с 2021 года и дважды выиграл с командой Кубок Гагарина (2021/22, 2022/23).

ЦСКА остается единственным клубом в тренерской карьере 55-летнего экс-хоккеиста.