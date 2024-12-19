Федоров ждет, что ближайший набсовет ЦСКА определит его функции

Экс-главный тренер ЦСКА Сергей Федоров рассказал о том, что ближайшее заседание наблюдательного совета ЦСКА должно определить его новые функции.

«Думаю, очередной набсовет должен определить эти функции. Общение сейчас есть, но оно не интенсивное. Поэтому я сейчас не совсем думаю, что у меня в набсовете есть какие-то функции.

Тренерство — это одно, а набсовет отвечает за всю жизнь клуба, за все моменты, детали, не только за спортивную составляющую. Даст бог, Игорь Иванович Сечин соберет набсовет, мы пообщаемся и наметим мои дальнейшие функции», — приводит слова Федорова ТАСС.

Федоров в качестве главного тренера работал в ЦСКА с 2021 по 2024 год и привел команду к двум победам в Кубке Гагарина (2022, 2023). После ухода с поста главного тренера Федоров продолжает оставаться членом руководящего органа армейского клуба.

13 декабря Федоров отметил свое 55-летие. В качестве игрока он три раза становился победителем чемпионата СССР в составе ЦСКА, трижды завоевывал Кубок Стэнли в команде «Детройт Ред Уингз» и три раза получал золото чемпионата мира в составе национальной сборной.