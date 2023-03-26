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Сегодня, 21:37

Федосов: «В обороне «Торпедо» провалов хватало. Есть куда расти»

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Президент нижегородской федерации хоккея Владимир Федосов поделился мнением о работе главного тренера «Торпедо» Игоря Ларионова.

«Был ли я в числе скептиков идеи романтичного хоккея Ларионова? Скорее, да. Думал матчей двадцать сыграют, а потом, как обычно, потухнут. Но они молодцы, коллектив подобрали хороший, выступили более, чем достойно.
Захватывала с трибуны игра «Торпедо»? Захватывала. Как среднюю проходили, как в чужой зоне крутили-вертели... Но оборону еще никто не отменял. Очень много провалов. Из-за этого на вратарей в плей-офф выпадает огромная нагрузка. Но это не упрек, а возможность для дальнейшего прогресса. Все же объяснимо: ребята — молодцы, здорово играли, старались, опыт приобрели. Думаю, сейчас Игорь по этому моменту сделает правильные выводы», — приводит слова Федосова «РБ Спорт».

Во втором раунде плей-офф КХЛ нижегородцы уступили в серии СКА, проиграв все четыре матча.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-fedosov-v-oborone-torpedo-provalov-hvatalo-est-kuda-rasti/
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