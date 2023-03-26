Федосов рассказал о молодых игроках «Торпедо», которые ему нравятся

Президент нижегородской федерации хоккея Владимир Федосов выделил несколько игроков в составе «Торпедо», обладающих потенциалом заиграть на высоком уровне.

«Параллели с ХК МВД напрашиваются больше, но там было достаточно уже поигравших ребят, пусть и в третьих-четвертых звеньях. А в Нижнем половина остава из североамериканских юниорских лиг и нашей ВХЛ.

Конюшков, Орлов, Федотов — талантливые ребята, будут играть, если с ними еще поработать. Для первой-второй пары даже грандов КХЛ могут дорасти легко. Конюшков как играл! А это всего лишь первый сезон. А до этого был в Пензе. По игровому интеллекту он вообще в порядке. Сразу видно, что соображающий парень», — приводит слова Федосова «РБ Спорт».

Во втором раунде плей-офф КХЛ нижегородцы уступили в серии СКА, проиграв все четыре матча.