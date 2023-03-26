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Сегодня, 20:14

Федосов уверен, что подъем «Ак Барса» случился бы и без отставки Знарка

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Российский тренер Владимир Федосов высказался о финале Восточной конференции плей-офф КХЛ, в котором встретятся «Ак Барс» и «Авангард».

«Рискну ли я предсказать, кто станет обладателем Кубка? На Западе вообще ничего не понятно. На Востоке Омск мне очень импонирует. «Ак Барс»? Не знаю. Они с «Адмиралом» вон как мучились. Но в шестой игре собрались. Смогли добавить, а то уже начало казаться, что сопернику по силам затянуть в седьмой матч, а там уже все непредсказуемо.
Почему «Ак Барс» пошел в гору после ухода Знарка? Уверен, останься он — подъем команды все равно бы состоялся. Вся проблема была от того, что «Ак Барсу» требовалось время на притирку. То есть они подходили к той черте, после которой становились командой, но вот обстоятельства сложились так, что победная серия началась уже при Билялетдинове», — приводит слова Федосова «РБ Спорт».

Первый матч серии «Ак Барс» — «Авангард» состоится 1 апреля в Казани.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-fedosov-nichego-strashnogo-v-pereletah-ak-barsa-ne-vizhu/
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