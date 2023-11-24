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Сегодня, 07:58

Федотов: «Задача СКА на данный момент — занять первое место в турнирной таблице»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник СКА Максим Федотов прокомментировал победу над «Спартаком» (3:2) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

«В начале матча мы играли хорошо, но во втором периоде снова пошли ненужные удаления. Думаю, что СКА сегодня сыграл неплохо. Первые десять игр в чемпионате были непростые, потому что собралась новая команда, которая начинала все с чистого листа.

Нам нужно было сыграться и притереться друг к другу. Рад, что сейчас идем хорошо. Наша задача на данный момент — занять первое место в турнирной таблице, так что нужно продолжать в том же духе», — цитирует Metaratings.ru Федотова.

СКА с 40 очками занимает пятое место в Западной конференции КХЛ после 33 матчей. «Спартак» (49 очков) после 35 игр продолжает лидировать на «Западе».

Источник: https://metaratings.ru/news/maksim-fedotov-zadacha-ska-zanyat-pervoe-mesto-v-turnirnoi-tablice-308570/
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